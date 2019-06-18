2019-06-18T13:44:24+03:00
Происшествия

В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра

Оказать помощь погибшему не успели
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина упал и умер, помочь ему не успелиМужчина упал и умер, помочь ему не успелиФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло вечером, 17 июня, на улице Шевченко в Заволжском районе Твери. Труп 33-летнего мужчины нашли возле ограждения Областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

Как стало известно ТИА, мужчина страдал хроническими заболеваниями, и его смерть - не криминального характера.

Прохожему внезапно стало плохо, он упал и умер. Помочь ему не успели.

Напомним, за последнее время это не единичный случай. Неделю назад мужчина умер на тротуаре в Московском районе Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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