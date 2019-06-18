В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Оказать помощь погибшему не успели
Мужчина упал и умер, помочь ему не успелиФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло вечером, 17 июня, на улице Шевченко в Заволжском районе Твери. Труп 33-летнего мужчины нашли возле ограждения Областного клинического лечебно-реабилитационного центра.
Как стало известно ТИА, мужчина страдал хроническими заболеваниями, и его смерть - не криминального характера.
Прохожему внезапно стало плохо, он упал и умер. Помочь ему не успели.
Напомним, за последнее время это не единичный случай. Неделю назад мужчина умер на тротуаре в Московском районе Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU