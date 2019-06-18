Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-18T13:50:30+03:00

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Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области днем, 18 июня.

По прибытии на место, спасатели выяснили, что на улице Константина Заслонова, 4а горит заброшенная школа. Очаг возгорания находится на четвертом этаже, пожар перекинулся на чердак.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, огнем охвачена территория 70 кв. метров.

По предварительной информации, в 12:39 пожар был локализован, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU