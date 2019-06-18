У мужчины отняли телефон на улице в Твери

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-18T12:46:57+03:00

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С заявлением о грабеже в полицию обратился 58-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что вечером на улице Вагжанова к нему подошел неизвестный и, применив насилие неопасное для жизни, отнял принадлежащий заявителю мобильный телефон и скрылся. Ущерб превысил шесть тысяч рублей.

Подозреваемого задержали после составления ориентировки, опроса свидетелей и осмотра места происшествия. Им оказался 28-летний неработающий, ранее судимый житель Твери. Мужчина признался, что украденный телефон продал, а деньги потратил на личные нужды.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. За грабеж ему грозит семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU