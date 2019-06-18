2019-06-18T12:27:06+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине

Мужчина покинул место происшествия, чтобы избежать ответственности, но был задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина хотел использовать автомобиль в личных целях, но оказался в кюветеМужчина хотел использовать автомобиль в личных целях, но оказался в кюветеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением в дежурную часть Торопецкого отдела полиции МО МВД России "Западнодвинский" обратился 51-летний житель Торопца. Мужчина рассказал, что со двора его частного дома, расположенного на улице Набережная, неизвестные угнали автомобиль "ВАЗ".

Транспортное средство, подходящее под описание разыскиваемого, полицейские обнаружили в кювете недалеко от дома потерпевшего.

Установили и личность предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Мужчину задержали. В полиции он признался, что, находясь в нетрезвом состоянии, хотел воспользоваться машиной соседа в личных целях, но не справился с управлением и оказался в кювете. Чтобы избежать ответственности, скрылся с места происшествия.

По статье за "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" мужчина может провести в тюрьме до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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