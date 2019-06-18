2019-06-18T12:14:32+03:00
Общество

Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск

В аэропорту мужчину не выпустили из страны
Ольга ТРОФИМОВА
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Чтобы улететь в отпуск, мужчине пришлось погасить кредитЧтобы улететь в отпуск, мужчине пришлось погасить кредитФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Исполнительное производство в отношении 36-летнего мужчины было возбуждено судебным приставом Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области в феврале этого года. Житель Твери взял кредит и задолжал по платежам порядка 1,4 млн. рублей.

Гражданин обратился в суд за рассрочкой по выплате долга, но ему было отказано. Приставы арестовали счета и автомобиль неплательщика. Однако, и это не поспособствовало погашению задолженности. И только после получения отказа в выезде в аэропорту, должник осознал, что до момента погашения долга он не сможет выехать на отдых в Турцию.

- После того, как поступила копия платежного документа о перечислении на депозитный счет отдела денежных средств, на сумму долга и исполнительского сбора более 1,4 млн. рублей, судебным приставом было вынесено постановление об отмене временного ограничения права выезда за рубеж, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

После окончания исполнительного производства экс-должник отправился в отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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