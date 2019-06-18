2019-06-18T10:45:54+03:00
Происшествия

Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства происшествия выяснят следователиОбстоятельства происшествия выяснят следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следствием установлено, что 13 июня 2019 года, примерно в 14 часов 30 минут, женщина, 1989 года рождения, держа на руках малолетнюю дочь, упала с платформы железнодорожной станции Тверь перед приближающимся поездом "Сапсан". Поезд останавливался, поэтому машинист успел затормозить.

- Женщина получила травму спины и была госпитализирована, ребенок – травм не получил, в настоящее время находится с отцом, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщает ТИА, в ходе расследования в отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", п. "в" ч. 2 ст. 105 "Убийство малолетнего ребёнка, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением".

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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