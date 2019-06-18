2019-06-18T08:55:06+03:00
Звезды

Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"

Мероприятия пройдут в регионе 21-22 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Екатерина Михайловна Бакунина – одна из первых сестёр милосердия России, основоположница сестринского дела в отечественном здравоохранении Фото: из архива Фонда Екатерины БакунинойЕкатерина Михайловна Бакунина – одна из первых сестёр милосердия России, основоположница сестринского дела в отечественном здравоохранении Фото: из архива Фонда Екатерины Бакуниной
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21-22 июня в Тверской области пройдут традиционные "Бакунинские чтения", приуроченные к 165-летию создания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. В этом году их тема – "Тверской край в истории медицины и милосердного служения".

Событие проходит в Тверской области неслучайно, ведь представительницей Крестовоздвиженской общины сестер милосердия была одна из ее настоятельниц, тверская дворянка Екатерина Михайловна Бакунина.

21 июня в Славянском зале Тверской областной научной библиотеки им. А.М. Горького будет организована научно-краеведческая конференция, на которой с научными докладами выступят музейные работники Севастополя, Санкт-Петербурга, ученые и краеведы из Москвы и Твери.

22 июня в усадьбе Екатерины Бакуниной - Казицыно (где она основала амбулаторию для крестьян), расположенной в Поведском Поречье, в Торжокском районе состоится массовый народный праздник "Встречи на Поведи". В рамках мероприятия запланирована просветительская и культурная программа.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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