2019-06-18T08:38:38+03:00
Общество

На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар

МЧС провели комплексные учения
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе под Тверью прошли комплексные учения Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиНа трассе под Тверью прошли комплексные учения Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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Комплексные объектовые учения сил обеспечения транспортной безопасности прошли накануне на мосту через реку Тверца, на 266-м км автомобильной дороги М10 - "Россия".

В мероприятии приняли участие представители дорожных служб, территориальных органов ФСБ России, МВД России, МЧС России, войска Нацгвардии, руководство Ассоциации содействия негосударственным структурам безопасности «АСБ РУБЕЖ», сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности подразделения транспортной безопасности "ПТБ Рубеж".

В ходе учений отрабатывалось межведомственное взаимодействие всех служб при проведении антитеррористических мероприятий, предупреждении угрозы возникновения и ликвидации последствий условного пожара, а также при защите объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства различного характера,

Для проведения учений было задействовано 48 человек и 11 единиц техники.

- Цели и задачи объектового учения были выполнены в полном объеме. Анализ организации межведомственного взаимодействия показал высокий уровень подготовки специалистов всех служб и ведомств, задействованных в проведении тренировочных мероприятий. - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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