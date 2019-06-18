Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-18T08:17:55+03:00

В Тверской области иномарка столкнулась с мопедом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла около 1:00 ночи 18 июня. В Селижарово, на площади Ленина иномарка столкнулась с мопедом.

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель мопеда, предположительно с признаками алкогольного опьянения, выехал навстречу автомобилю "Рено Логан". Мужчина ехал без света в темное время суток, поэтому водитель иномарки не заметил движущееся со встречного направления темное транспортное средство.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Он был госпитализирован до приезда инспекторов ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU