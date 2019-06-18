2019-06-18T08:17:55+03:00
Происшествия

Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области

Мужчина ехал ночью без света
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области иномарка столкнулась с мопедомВ Тверской области иномарка столкнулась с мопедомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла около 1:00 ночи 18 июня. В Селижарово, на площади Ленина иномарка столкнулась с мопедом.

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель мопеда, предположительно с признаками алкогольного опьянения, выехал навстречу автомобилю "Рено Логан". Мужчина ехал без света в темное время суток, поэтому водитель иномарки не заметил движущееся со встречного направления темное транспортное средство.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Он был госпитализирован до приезда инспекторов ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области
В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал
Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
В Тверской области проверят систему оповещений
Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери
В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери
У мужчины отняли телефон на улице в Твери
В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине
Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск
Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка
Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"
На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар
На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов