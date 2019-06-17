2019-06-17T20:01:43+03:00
Общество

Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд

Стать спасателем может любой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет, обладающих рядом характеристик
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС приглашает на службу Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС приглашает на службу Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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В Федеральном государственном казенном учреждении "13 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области" открыты вакансии пожарного и водителя категории "С".

Устроиться в отряд для прохождения службы смогут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет с высшим (средним профессиональным, средним) образованием, прошедшие срочную службу в Вооруженных силах (категория годности к военной службе – А).

Будущие спасатели должны быть способны по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

Трудоустройство предполагает определенные социальные гарантии. В частности, служащим предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи (поликлиника, санатории на территории Российской Федерации), бесплатное обучение в высших образовательных организациях системы МЧС России, оплачиваемый учебный отпуск, страховые гарантии и выплаты, 30-ти дневный отпуск, сменный график работы и гарантированная оплата труда.

По вопросу трудоустройства можно обращаться: г. Тверь ул. Желябова д. 39, 8 (4822) 33-06-30 или в пожарно-спасательные подразделения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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