Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
В Федеральном государственном казенном учреждении "13 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области" открыты вакансии пожарного и водителя категории "С".
Устроиться в отряд для прохождения службы смогут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет с высшим (средним профессиональным, средним) образованием, прошедшие срочную службу в Вооруженных силах (категория годности к военной службе – А).
Будущие спасатели должны быть способны по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.
Трудоустройство предполагает определенные социальные гарантии. В частности, служащим предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи (поликлиника, санатории на территории Российской Федерации), бесплатное обучение в высших образовательных организациях системы МЧС России, оплачиваемый учебный отпуск, страховые гарантии и выплаты, 30-ти дневный отпуск, сменный график работы и гарантированная оплата труда.
По вопросу трудоустройства можно обращаться: г. Тверь ул. Желябова д. 39, 8 (4822) 33-06-30 или в пожарно-спасательные подразделения по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU