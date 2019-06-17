2019-06-17T19:35:23+03:00
Общество

Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов

Несколько имен погибших удалось установить
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе продолжает работы экспедиция "Ржев. Калининский фронт" Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ регионе продолжает работы экспедиция "Ржев. Калининский фронт" Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Участники международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая стартовала в Тверской области 8 июня, подняли останки 174 красноармейцев. Также в ходе поисковой операции найдено 12 медальонов. Установлено несколько имен погибших.

Еще одна важная находка была обнаружена в окрестностях деревни Медведево. Там, силами отряда «Память 29-й армии» из Ржева, подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Напомним, что экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершится 21 июня. В этом году событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси. Всего за три года в ней приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших красноармейцев. Установлены имена 82 защитников Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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