Воспитанникам летних лагерей Тверской области напомнили о правилах дорожного движения
Автоинспекторы проводят мероприятия по обучению детей навыкам безопасного движения в летних лагерях. Познавательные встречи уже прошли в лагерях Бологое, Ржева, Конаково и других муниципалитетах. Инспекторы напоминают школьникам правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, рассказывают, как вести себя в темное время суток.
Из лекции ребят узнают историю создания и важность использования светоотражающих элементов, ведь подобное дополнение на одежде, рюкзаке или велосипеде может спасти жизнь. Благодаря световозвращателю водитель сможет заранее заметить пешехода в темноте.
Детям подробно рассказывают и о правилах управления велосипедами, особо подчеркнув, что на дорогах общего пользования подростки имеют право ездить с четырнадцати лет. - Ежедневно сотрудники УГИБДД по Тверской области проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения и повышения безопасности на дорогах Верхневолжья, - отмечают в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU