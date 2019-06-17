2019-06-17T19:16:46+03:00
Общество

Воспитанникам летних лагерей Тверской области напомнили о правилах дорожного движения

Полицейские рассказали школьникам, как себя надо вести пешеходам и велосипедистам
Ольга ТРОФИМОВА
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Школьникам рассказывают о правилах движения для пешеходов и велосипедистов Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиШкольникам рассказывают о правилах движения для пешеходов и велосипедистов Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Автоинспекторы проводят мероприятия по обучению детей навыкам безопасного движения в летних лагерях. Познавательные встречи уже прошли в лагерях Бологое, Ржева, Конаково и других муниципалитетах. Инспекторы напоминают школьникам правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, рассказывают, как вести себя в темное время суток.

Из лекции ребят узнают историю создания и важность использования светоотражающих элементов, ведь подобное дополнение на одежде, рюкзаке или велосипеде может спасти жизнь. Благодаря световозвращателю водитель сможет заранее заметить пешехода в темноте.

Детям подробно рассказывают и о правилах управления велосипедами, особо подчеркнув, что на дорогах общего пользования подростки имеют право ездить с четырнадцати лет. - Ежедневно сотрудники УГИБДД по Тверской области проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения и повышения безопасности на дорогах Верхневолжья, - отмечают в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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