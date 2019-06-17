Женщина упала в маршрутке и ударилась головой в Твери
Пострадавшую госпитализировали
Женщина упала в маршрутке и получила травмыФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло днем 17 июня на улице Хрустальной в Заволжском районе Твери.
33-летний водитель автобуса «МАЗ» (маршрутное такси №208) ехал по маршруту допустил резкое торможение. В результате его маневра в салоне автобуса упала и получила телесные повреждения 33-летняя пассажирка, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
С травмами и ушибами пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU