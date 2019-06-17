Женщина упала в маршрутке и ударилась головой в Твери

17 Июнь 18:54 2019-06-17T18:54:44+03:00

Женщина упала в маршрутке и получила травмы Фото: Мария ЛЕНЦ

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ДТП произошло днем 17 июня на улице Хрустальной в Заволжском районе Твери.

33-летний водитель автобуса «МАЗ» (маршрутное такси №208) ехал по маршруту допустил резкое торможение. В результате его маневра в салоне автобуса упала и получила телесные повреждения 33-летняя пассажирка, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

С травмами и ушибами пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU