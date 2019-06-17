2019-06-17T18:54:44+03:00
Происшествия

Женщина упала в маршрутке и ударилась головой в Твери

Пострадавшую госпитализировали
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина упала в маршрутке и получила травмыЖенщина упала в маршрутке и получила травмыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем 17 июня на улице Хрустальной в Заволжском районе Твери.

33-летний водитель автобуса «МАЗ» (маршрутное такси №208) ехал по маршруту допустил резкое торможение. В результате его маневра в салоне автобуса упала и получила телесные повреждения 33-летняя пассажирка, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

С травмами и ушибами пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов
Воспитанникам летних лагерей Тверской области напомнили о правилах дорожного движения
В пятый раз Тверь примет фестиваль польских фильмов «Висла»
Маленьких зрителей тверской ТЮЗ приглашает на спектакль-легенду "Прыгучий мышонок"
Некачественной "молочкой" кормили подопечных детского сада и психоневрологического интерната в Тверской области
У жительницы Тверской области из подъезда дома украли велосипед
Клещи стали меньше кусать жителей Тверской области
Напротив первого роддома в Твери появится парк с фонтаном и теннисным кортом
Двоих жителей Тверской области осудили за продажу наркотиков в Интернете
Спасо-Преображенский собор в Твери становится белоснежным
Об опасности сезонных вспышек ротовирусных заболеваний предупреждают жителей Тверской области
Женщина забыла деньги в банкомате, и они достались злоумышленнику в Тверской области
В Тверской области у пенсионера угнали "жигули"
В Твери утке с утятами помогли перейти оживленную трассу
За разрисованную школу в Твери подросткам установили комендантский час
Огнеборцы спасли из горящего дома жителя Тверской области
За курение в неположенных местах оштрафованы 400 жителей Тверской области
Экс-депутат Госдумы от Тверской области Владимир Васильев госпитализирован
В Тверской области мужчина без постоянного места жительства зарезал своего знакомого
Жителей и гостей Тверской области накормят манной кашей