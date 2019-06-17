2019-06-17T18:01:04+03:00
Общество

Некачественной "молочкой" кормили подопечных детского сада и психоневрологического интерната в Тверской области

Продукты в рамках планового мониторинга проверили специалисты Росельхознадзора
Виктория ТУШКОВА
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В список некачественных продуктов попал сыр, а также масло и сметана.В список некачественных продуктов попал сыр, а также масло и сметана.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Исследования сметаны 15% жирности производства московской компании «Инфо-Сервис», которая была в рационе воспитанников торопецкого детского сада №3, показали несоответствие по жирно-кислотному составу. Это является нарушением требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции.

В пробе крестьянского сливочного масла 72,5 % жирности того же производителя обнаружили фальсификацию жировой фазы масла жирами немолочного происхождения. Этот продукт присутствовал в меню пациентов Удомельского психоневрологического интерната.

В столовой Центральной медико-санитарной части № 141 (Удомля) обнаружился тот же некачественный продукт.

Кроме того, неприятно отличился и производитель из Нижнего Новгорода. В сыре «Российском» производства компании «Мелодия-Вкуса» специалисты выявили несоответствие по показателю «жирно-кислотный состав». Этот сыр был также взят на анализ в столовой Центральной медико-санитарной части № 141.

ИСТОЧНИК KP.RU

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