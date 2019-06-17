У жительницы Тверской области из подъезда дома украли велосипед
Инцидент произошел в Нелидово
У жительницы Нелидово украли велосипедФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением в полицию обратилась 38-летняя жительница города Нелидово. Женщина сообщила, что оставила велосипед в подъезде дома, откуда его похитили.
Стражи правопорядка выехали на место происшествия, со слов заявительницы составили описание украденного имущества, обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого.
Им оказался 19-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено владелице.
За кражу велосипеда молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU