Клещи стали меньше кусать жителей Тверской области

17 Июнь 16:59 2019-06-17T16:59:21+03:00

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с клещевыми инфекциями находится на контроле специалистов Роспотребнадзора

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за количеством обращений жителей региона к медикам по поводу укусов клещей.

За прошедшую неделю в медицинские организации области с данной проблемой обратились более 400 человек. Это меньше чем на предыдущей неделе, отмечают в ведомстве.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проводятся акарицидные обработки территорий. На настоящий момент обработано более 430 гектаров, том числе более 370 гектаров - в летних оздоровительных лагерях.

Специалисты напоминают: поскольку клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, в случае присасывания паразита необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU