Клещи стали меньше кусать жителей Тверской области
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за количеством обращений жителей региона к медикам по поводу укусов клещей.
За прошедшую неделю в медицинские организации области с данной проблемой обратились более 400 человек. Это меньше чем на предыдущей неделе, отмечают в ведомстве.
В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проводятся акарицидные обработки территорий. На настоящий момент обработано более 430 гектаров, том числе более 370 гектаров - в летних оздоровительных лагерях.
Специалисты напоминают: поскольку клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, в случае присасывания паразита необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU