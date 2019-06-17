2019-06-17T17:09:18+03:00
Общество

Напротив первого роддома в Твери появится парк с фонтаном и теннисным кортом

Городская администрация объявила тендер на благоустройство пустыря
Ольга ТРОФИМОВА
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Пустырь в "Южном" превратят в зеленую зону Фото: пресс-служба администрации ТвериПустырь в "Южном" превратят в зеленую зону Фото: пресс-служба администрации Твери
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Информация о тендере появилась на сайте Госсзакупок 13 июня. Согласно конкурсной документации, работы по благоустройству сквера на улице Можайского обойдутся городской казне максимум в 18 749 750 рублей.

За эти деньги планируют провести работы по планировке указанной территории, выложить тротуарную плитку, установить бордюрный камень, озеленить территорию и обнести декоративным забором. Также в парковой зоне появится наружное освещение из 35 светильников, зона отдыха с фонтаном и, возможно, с теннисным кортом, детская площадка и игровой городок.

Завершить благоустройство подрядчик должен будет до 1 декабря 2019 года.

Заявку на участие можно подать до 1 июля. Проведение аукциона запланировано на 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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