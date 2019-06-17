2019-06-17T16:48:47+03:00
Происшествия

Двоих жителей Тверской области осудили за продажу наркотиков в Интернете

Нарушители отправятся в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
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Двоих жителей Тверской области осудили за незаконное изготовление и сбыт наркотиковДвоих жителей Тверской области осудили за незаконное изготовление и сбыт наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратурой Селижаровского района поддержано государственное обвинение в отношении двух граждан о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств

Установлено, что местные жители незаконно производили наркотические вещества в особо крупном размере и продавали их через Интернет. Все преступления были совершены организованной группой.

- В ходе предварительного следствия между гражданами и прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, во исполнение которого ими сообщено о ряде совершенных преступлений, о которых органам предварительного следствия известно не было, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по Тверской области. - Селижаровским районным судом, с учетом мнения надзорного ведомства, подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, им назначено наказание в виде 10 лет и 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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