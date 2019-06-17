Об опасности сезонных вспышек ротовирусных заболеваний предупреждают жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-17T15:46:22+03:00

Энтеровирусное заболевание может привести к тяжёлому менингиту. Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Вирусы могут подстерегать человека на предметах обихода или продуктах питания, а также в воде водоёмов

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Вспышки энтеровирусных инфекций носят сезонный характер и часто случаются летом. Кроме обычных путей передачи вируса, летом нередки случаи заражения при купании в водоёмах - сообщает управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Вирусы могут подстерегать человека на предметах обихода или продуктах питания, но быстро погибают при нагревании, особенно кипячении.

Меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил гигиены, употреблении только кипячёной или бутилированной воды, тщательной обработке фруктов и овощей, которые желательно обдавать кипятком.

СПРАВКА КП

Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Проявляются по-разному — от лёгких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Заболевание начинается остро: температура до 39-40 градусов, головная боль, головокружение, рвота, иногда — боли в животе, спине, судорожный синдром, покраснения ротоглотки. При первых признаках болезни необходимо изолировать больного и обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU