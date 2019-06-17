В Тверской области у пенсионера угнали "жигули"

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-17T15:22:17+03:00

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С заявлением об угоне транспортного средства в полицию обратился 73-летний житель Зубцовского района. Пенсионер сообщил, что в день происшествия оставил автомобиль без присмотра на одной из улиц в деревне Новое Устиново вместе с документами и ключами от замка зажигания. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В течение дежурных суток разыскиваемый автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции в 5-ти км от места угона, в деревне Коршиково.

Угонщиком оказался 22-летний ранее судимый житель Московской области. Злоумышленник во всем признался. Машину вернули владельцу.

За незаконное завладение автомобилем молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU