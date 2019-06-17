В Твери утке с утятами помогли перейти оживленную трассу

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-17T14:18:30+03:00

На несколько минут водители перекрыли движение на дороге

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Неожиданная спасательная операция развернулась на трассе "М-10" в районе Мигаловского моста в Твери, вечером, 15 июня. Об инциденте в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети рассказала одна из участниц группы спасения Анна Пополитова.

Утка и восемь маленьких утят в испуге жались к ограждению. По всей видимости, птицы пытались перейти дорогу и застряли у бетонной разделительной полосы.

Женщина сообщила, что ее муж и еще несколько водителей перекрывали движение по всем полосам трассы, ловили утят и доставляли их на противоположную сторону дороги.

В итоге вся утиная семья оказалась в безопасности.

Однако, многие участники движения на, казалось бы, доброе дело отозвались довольно неодобрительными комментариями. Ведь такие самовольные действия на оживленной трассе могли стать причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU