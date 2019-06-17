За курение в неположенных местах оштрафованы 400 жителей Тверской области
За пять месяцев 2019 года тверские полицейские привлекли к административной ответственности 399 граждан.
Нарушители, вопреки закону, курили в запрещенных для этого местах, чем нарушали общественный порядок. Еще двое нарушителей оштрафованы за курение на детских площадках.
Жителям региона напоминают об административной ответственности за несоблюдение требований законодательства и курение в неположенных местах.
- Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей, - сообщают в УМВД России по Тверской области.
Курение на детских площадках обойдется дороже - от 2000 до 3000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU