За курение в неположенных местах оштрафованы 400 жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-17T12:12:49+03:00

Более 400 жителей региона оштрафованы за курение в неположенных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

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За пять месяцев 2019 года тверские полицейские привлекли к административной ответственности 399 граждан.

Нарушители, вопреки закону, курили в запрещенных для этого местах, чем нарушали общественный порядок. Еще двое нарушителей оштрафованы за курение на детских площадках.

Жителям региона напоминают об административной ответственности за несоблюдение требований законодательства и курение в неположенных местах.

- Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Курение на детских площадках обойдется дороже - от 2000 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU