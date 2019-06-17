В Тверской области мужчина без постоянного места жительства зарезал своего знакомого
Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины, не имеющего постоянного места жительства и места работы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, вечером 8 июня 2019 года, мужчина выпивал вместе со своим знакомым в с. Сукромны Бежецкого района и в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему удар колюще-режущим предметом в область груди.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Подозреваемого задержали следователи следственного отдела СКР и сотрудники регионального УМВД России.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU