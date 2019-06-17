2019-06-17T09:23:50+03:00
Звезды

Жителей и гостей Тверской области накормят манной кашей

Фестиваль в Кашине состоится 23 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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На фестивале каши сварят котел манной каши Фото: с сайта festival.kashin-grad.ruНа фестивале каши сварят котел манной каши Фото: с сайта festival.kashin-grad.ru
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В предстоящие выходные, 23 июня, у жителей и гостей Верхневолжья есть уникальный шанс отведать настоящей манной каши. В Кашине состоится седьмой Всенародный фестиваль каши.

В этом году главной кашей праздника станет манная каша - "каша-малаша". Огромный котел любимой всеми детьми СССР манной каши сварят по советским ГОСТам. Также участники фестиваля смогут попробовать гурьевскую кашу - манную кашу, сваренную на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей.

Помимо кулинарных, собравшихся ждут и другие развлечения: карнавальное шествие кашеваров, музыкальная программа в стиле этно, фолк, джаз, классической музыки - «Music kasha», мастер-классы по народным художественным промыслам, исторические аттракционы, интеллектуальные квесты, богатырские сражения, народные танцы, экскурсии в музей каши, гастрономические конкурсы и многое другое.

Фестиваль начнется в Городском саду в Кашине в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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