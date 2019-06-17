В Тверской области чиновница заплатила подрядчику за невыполненные работы по благоустройству

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-17T08:58:50+03:00

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По версии следствия, в августе 2018 года администрация Максатихинского района Тверской области заключила муниципальный контракт с одним из ООО. Согласно договору, подрядчик обязался выполнить работы по ремонту проезда вдоль дома, входов в подъезды, обустройству парковок, выездов и детской площадки на одной из улиц п. Максатиха. Стоимость контракта составила более 2,3 млн. рублей.

В установленный контрактом срок работы не были выполнены в полном объеме. Однако, это не помешало подозреваемой - начальнику одного из управлений администрации Максатихинского района - подписать акты приемки выполненных работ. В результате незаконных действий должностного лица за счет средств администрации подрядчику необоснованно оплачена полная стоимость работ по контракту.

- Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области на основании оперативных материалов УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из управлений администрации Максатихинского района, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU