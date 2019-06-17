Кому в Твери отключат горячую воду с 17 июня

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-17T08:36:58+03:00

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В Твери продолжаются плановые отключения горячей воды.

Напомним, что в этом году они проходят в семь этапов, с 13 мая по 15 сентября. Два этапа уже завершены. С 17 июня в областной столице стартует третья "волна" отключений.

С понедельника без горячей воды останутся Заволжский (часть Юности, пос. Вагонников, Соминка, Литвинки) и Московский («Южный», Зелёный проезд, бульвар Цанова) районы.

С 10:00 утра отключать начнут улицы в Заволжском районе:

1-Я ПЛЕХАНОВА ул. 51(ЛГН), 57(база "НАНС");

ВАГОННИКОВ 1-Й пер. 2, 5(шк. №50 П.Савельевой 52к3), 43;

ВАГОННИКОВ 1-Я ул. 46;

ГРИБОЕДОВА 2-Я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/1(колледж), 20/2, 22(учеб. корпус), 24(учеб. корпус), 32(бассейн);

ДАЧНАЯ ул. 10(ОАО "Тверьагропродмаш"), 12(база ПЖРЭУ), 57, 62(шк.-интернат №1 VIII вида), 67, 69, 71, 72(д/сад № 131), 73(курсы "Тверьэнерго"), 74;

ДОКУЧАЕВА ул. 36;

КОЛЬЦЕВАЯ ул. 70, 72, 74, 76, 78;

КРАСИНА ул. 45;

КРАСИНА 2-Я ул. 49, 68, 70(Дикси), 72, 74, 76, 78(м-н 4 сезона), 80, 82;

ЛИТВИНКИ пос. коледж(коледж им. Кайкова), стр. 1(Клуб), 1, 1а(торг. центр), 2, 3, 3к1, 3к2, 3к3(поликлиника), 4, 5, 13, 17, 23, 24(Д/сад № 32), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36(Школа № 47);

ЛУНАЧАРСКОГО ул. 11(магазин), 16(автосервис), 18(м-н Тележка), 20(Росинкас), 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36, 36(магазин);

ПЛЕХАНОВА ул. 51(лаб. гараж), 53(производство мороженого), 55(База+гараж), 57;

ПРОШИНА ул. 1(общ.), 3к1, 3к2(лаборатория), 5;

САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул. 48, 48к1, 48к2, 50(д/сад №145), 52, 52к1, 52к2, 52к4;

СЕДОВА ул. КНС №13(КНС №13(МЖК)), 53(д/с), 55, 57;

СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА ул. 85;

ФРУНЗЕ ул. 20, 20а(Алкомаркет), 24, 24к1(д/с №161);

ХРОМОВА ул. 19, 19б(сауна), 21, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31;

ХРУСТАЛЬНАЯ ул. 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 39(школа милиции), 39(нж -тир школы милиции), 39к1(д/сад № 156), 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 42(де. поликлника), 43, 45, 45 (кривичи)(ООО "Кривичи"), 45(мойка)(МОЙКА), 45к1, 45к2, 45к3(м-н), 46к1, 46к2, 46к3, 47(ООО "Камелот");

ЦВЕТОЧНАЯ ул. 2, 4, 6, 8(д/сад)

И в Московском районе:

ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47;

ГУСЕВА б-р 3(д/с №65), 4, 5, 6, 6а(стр.1 АТС), 7, 8, 9, 10, 11(с/ш №48), 12, 14, 14к2(аптека), 14к3(Дом быта), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а(шк.№55), 25, 26, 27(поликлин.), 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б(кафетерий), 40, 40к1(АТС), 41, 42(шк.№49), 43(д/сад № 142), 45к1, 45к2, 47(ОУС), 47к1, 47к2, 47к3;

ЗАГОРОДНАЯ ул. 12к1, 14а(магазин), 14к1;

ЗЕЛЕНЫЙ пр-д 43к10(магазин), 43к11, 43к12(магазин), 43к13(д/с №137), 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к5(почта), 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49а(ООО"Орхидея"-кафе-сауна), 49к1, 49к2, 49к3;

КОМИНТЕРНА ул. 77("Фармация"), 77б, 79(Группа Центр), 81а(ТоржокУниверсалбанк), 93(Частная пивоварня), 95("Аф.пиво"), 95а(Крона), 97(Мясокомбинат), 107, 136(гаражи Горздравотдела);

КОРОЛЕВА ул. 1б(нж), 4, 5, 6(д/сад № 55), 7(тир), 7а, 8, 9, 9а(Центрон), 10(наркол. диспансер), 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18;

ЛЕВИТАНА ул. 20, 22(д/сад №133), 24, 26, 28(торговый центр), 30(шк.№45), 32, 34, 36(д/сад №132), 36/75(пицерия), 36/75, 38, 42, 44(д/сад №151), 46, 52, 54, 56, 58 к.3, 58 к.4, 58 к1, 58 к2, 73(Станция ТТУ);

ЛЕТНОЕ ПОЛЕ ул. 3(д/сад №163);

МОЖАЙСКОГО ул. 51, 52(магазин), 52 стр 1(Макдональдс), 53, 54(магазин), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60к1(магазин), 61(магазин), 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 63(к/т Мир), 64(роддом №1), 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 71к1, 72, 73, 74(д/сад №163), 75, 76, 78, 81, 81к1, 81к2, 82(с/ш №51), 85, 87;

ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т 49, 49а(почта), 51, 53, 55, 57(шк. № 44), 59, 63, 63(магазин), 65, 67, 69, 71а(пр-т муз.училище), 73(магазин), 73, 77, 79, 81(д/с №141), 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 91(д/с №155), 93, 95(КНС), 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97;

ПРОМЫШЛЕННЫЙ пр-д 1(СТО "Москвич"), 2б(трест), 3(АБК), 3а(мед.-ка), 5(склады "Тверьстройзаказчик"), 7(нж), 9(нж), 11(нж тв. база), 13(нж);

ТРАНСПОРТНАЯ 2-Я ул. 2, 4, 6;

ФАДЕЕВА ул. 19, 23, 25, 29, 31;

ЦАНОВА б-р 1, 1а(ресторан), 1а(торг. центр), 1б(Здание торгово-административного назначения, б-р Цанова, 1Б), 2(пождепо), 3, 5, 6 к3(ООО" АРД"), 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 14(Металлобаза), 15, 17, 19, 21, 21а;

ВОССТАНИЯ ул. 30/1, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48;

ЗАСЛОНОВА ул. 1, 2(Санаторий, профилакторий), 5, 5а, 7, 9, 11, 15(МДОУ №106), 17(МДОУ №107);

КОЛЛЕКТИВНЫЙ пер. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

ПРОФСОЮЗОВ б-р 1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27;

СЕВАСТЬЯНОВА ул. 1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20;

СТАХАНОВСКАЯ ул. 31, 33, 35, 37;

ТРАКТОРНАЯ ул. 4а, 5, 5а(ритуальне услуги), 5б, 5в, 6а(д/с №72), 8а;

ХАЛТУРИНА ул. 16, 20, 22.

Отключения продлятся до 30 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU