Заволжский и Центральный районы Твери в понедельник останутся без света

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-17T08:19:46+03:00

В течение недели в Твери пройдут плановые отключения света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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С 17 по 21 июня в Твери вновь пройдут плановые отключения электричества. На этой неделе они коснутся всех, без исключения, районов Твери.

В понедельник, 17 июня, без света останутся жители Заволжского и Центрального районов Твери.

В Заволжье отключения пройдут с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Вагонников, д. 1-17, 2-20, 36-56; 1-й пер. Вагонников, д. 34-46, 45-53; пер. Вагонников, д. 42-56; ул. Совхозная, д. 1-11, 35-43; ул. Пригородная, д. 1-17, 2-18, 36-44, 35-43.

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Павлова, д. 49-63, 46-62; 2-й пр-д Павлова, д. 3-7, 2-10; ул. Красина, д. 28; ул. Грибоедова, д. 19-39, 24-30.

С 12:00 до 15:00 по адресам: ул. Соминка, д. 60-66; ул. Первитенская, д. 61; ул. Хрустальная, д. 1/66-37.

В центре свет отключат с 9:30 до 13:00 по адресам: ул.1-ый Головинский вал, д. 22, 37а, 12-20, 13-21; ул. 2-ой Головинский вал, д. 16-22; ул. К. Маркса, д. 10-27; ул. Советский вал, д. 1-15; б-р Ногина, д. 46/14-56.

Далее, в течение нескольких дней сотрудники МУП "Тверьгорэлектро" продолжат производить ремонт и замену проводов воздушных линий электропередач, установку шкафов учета и ремонт трансформаторных подстанций в остальных районах Твери в соответствии с утвержденным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU