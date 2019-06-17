В Тверской области два брата опрокинулись на мопеде

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-17T08:09:56+03:00

Два человека попали в ДТП на мопеде в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась ночью, 16 июня, в деревне, Калязинского района, Тверской области.

Два человека ехали по дороге на мопеде и опрокинулись. Пострадавший 26-летний пассажир был доставлен с телесными повреждениями в больницу. Как он рассказал сотрудникам региональной Госавтоинспекции, за рулем транспортного средства находился его 22-летний брат.

Водитель мопеда установлен, но еще не опрошен. Угрозы жизни пострадавшего нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU