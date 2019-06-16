Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование водоемов Тверской области

16 Июнь 22:46 2019-06-16T22:52:22+03:00

Сегодня инспекторы 16 раз выходили на воду

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В воскресенье 16 июня инспекторы ГИМС, только вчера отпраздновавшей 35-летие со дня своего создания, вновь вышли на работу.

Теплая и комфортная летняя погода позволила владельцам маломерных судов спустить их на воду, чтобы наслаждаться отдыхом на реках и озерах. Однако никогда не стоит забывать о правилах эксплуатации плавсредств.

Для профилактики различных нарушений и проводятся рейды сотрудниками инспекции, которые проверяют, чтобы в порядке были все необходимые документы, а на борту всегда имелись спасательные жилеты.

Всего за сегодняшний день инспекторы выходили на патрулирование 16 раз. Также проводились и профилактические беседы с населением о правилах поведения на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU