Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование водоемов Тверской области
В воскресенье 16 июня инспекторы ГИМС, только вчера отпраздновавшей 35-летие со дня своего создания, вновь вышли на работу.
Теплая и комфортная летняя погода позволила владельцам маломерных судов спустить их на воду, чтобы наслаждаться отдыхом на реках и озерах. Однако никогда не стоит забывать о правилах эксплуатации плавсредств.
Для профилактики различных нарушений и проводятся рейды сотрудниками инспекции, которые проверяют, чтобы в порядке были все необходимые документы, а на борту всегда имелись спасательные жилеты.
Всего за сегодняшний день инспекторы выходили на патрулирование 16 раз. Также проводились и профилактические беседы с населением о правилах поведения на водоемах.
ИСТОЧНИК KP.RU