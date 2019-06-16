После Троицких песен и хороводов в Твери выглянуло солнце
16 июня во всех храмах Твери прошли праздничные службы. Православные отмечали Троицу. Митрополит Тверской и Кашинский Савва возглавил службу в старейшем из действующих тверских храмов Троицком соборе - «Белой Троице». Сразу по завершении Божественной литургии была совершена великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв.
А в 17 км от города в деревне Савватьево под Тверью после праздничной службы начался настоящий фольклорный праздник, как это было еще сто и более лет назад.
Погода к народных гуляньям не располагала - тучи и накрапывающий дождик. Но стоило завести хоровод с троицкой песней, как тут же выглянуло солнце.
Все те, кто приехал в тот день в Савватьево увидели один из самых красивых троицких обрядов, послушали старинные песни и стали участником хороводов.
Перед гостями выступили тверские коллективы - семейная этностудия "Матица" Детского музейного центра ТГОМ, детская фольклорная студия "Жили-были" ДЦ "Истоки".
А завершился праздник колокольным звоном. Протоиерей Знаменской церкви Андрей Егоров разрешил позвонить в колокола, и, конечно, никто не отказался. Особенно были рады дети.
Гости праздника смогли увидеть старинные обряды. Фото: Александра Малюкова
В том числе и обряд кумления. Фото: Александра Малюкова
Троица в Савватьево. Фото: Александра Малюкова
Троица в Савватьево. Фото: Александра Малюкова
Троица в Савватьево. Фото: Александра Малюкова
ИСТОЧНИК KP.RU