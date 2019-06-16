Выпивший водитель сел за руль и в Твери произошло ДТП
Угрозы жизни для пострадавших нет
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16 июня в Тверской области произошло несколько ДТП.
В одном из них, в Твери на улице Левитана, д.43, столкнулись два транспортных средства перед лежачим полицейским. У водителя автомобиля, сдавшего назад, и у его пассажира были зафиксированы признаки алкогольного отравления. Они же и оказались пострадавшими в столкновении. Сообщается, что их жизнях ничего не угрожает.
Второе ДТП произошло в.Максатихе Тверской области на улице Молокская. В данном случае было зафиксировано опрокидывание с мотоцикла. Угрозы жизни для мотоциклиста, который кстати был без шлема, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU