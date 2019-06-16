Бакунинские чтения соберут в этом году в Твери ученых из Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-16T14:12:32+03:00

Второй день чтений пройдет не в Прямухино, как раньше, а в усадьбе Казицыно

Второй день чтений пройдет в личной усадьбе прославленной сестры милосердия Екатерины Бакуниной

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21 июня в Славянском зале библиотеки имени Горького в Твери состоятся ежегодные Бакунинские чтения. В этом году научно-просветительские краеведческие чтения приурочены к 165-летию создания Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, яркой представительницей которой была одна из её настоятельниц тверская дворянка Екатерина Михайловна Бакунина (1810-1894).

С научными тематическими докладами перед слушателями выступят музейные работники Севастополя и Санкт-Петербурга, учёные и краеведы из Москвы и Твери.

В этом году второй день чтений впервые пройдёт не в главном родовом гнезде Бакуниных усадьбе Прямухино, как прежде, а в личной усадьбе прославленной сестры милосердия и подвижницы служения ближнему Е.М. Бакуниной - Казицыно, расположенной в Поведском Поречье – живописнейшем уголке Торжокского района.

Массовый народный праздник «Встречи на Поведи» с разнообразной просветительской и культурной программой откроется в 11.00 в граничащем с Казицыным селе Поведь, в Покровском храме, прихожанкой которого многие годы была Е.М. Бакунина.

ИСТОЧНИК KP.RU