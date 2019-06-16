Встреча любителей фантастики и диафильмов пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-16T13:53:47+03:00

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19 июня в Твери состоится встреча - "Самый странный бар" с диафильмами: советское детство и недетские рассказы.

В этот вечер в клубе электронное устройство превратится в диапроектор, зрители станут читателями, а также смогут узнать об истории фантастических диафильмов и пообщаться с переводчиком книги Л. Спрэга Де Кампа и Ф. Прэтта «Самый странный бар во Вселенной» – профессором ТвГУ Александром Сорочаном.

Книга представляет собой собрание историй о баре Гавагана и его чудесных посетителях. Их героями стали лепрекон из Ирландии, владелец мини-дракона, ловца мышей, ведьма, оборотни, маги и колдуны, дриады, духи, демоны и полубоги. Перевел книгу давний поклонник творчества Де Кампа. Имя этого замечательного фантаста Лайона Спрэга Де Кампа многие советские дети впервые увидели именно в титрах диафильмов.

- Вы сможете увидеть лучшие советские фантастические диафильмы, сопровождаемые аутентичной музыкой. Ну и, конечно, в программе - лотерея, призы и сюрпризы... Если вам есть что рассказать о диафильмах своего детства - и о фантастике минувшего века, если вы хотите узнать об удивительной истории диафильмов - и о фантастических напитках и чудесных героях, если вам хочется посетить самый странный бар во Вселенной, то,добро пожаловать, на встречу.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Начало в 20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU