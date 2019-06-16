Под Ржевом в Тверской области незаконно вырубили лес на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-16T12:01:58+03:00

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16 июня стало известно о незаконной вырубке деревьев в Ржевском районе Тверской области. Об том в дежурную часть полиции Ржева сообщили из районного лесничества.

Полицейские на месте установили, что вырубка ели объемом более 180 кубических метров проходила в лесу возле села Погорелое Городище. Сумму ущерба оценили почти в 3 миллиона рублей.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 32-летний житель Зубцовского района Тверской области. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и трактор. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU