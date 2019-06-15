2019-06-15T20:31:23+03:00
Звезды

На фольклорный спектакль о русалках и колдунах приглашают в Твери

Всех ждут в музыкальном колледже имени Мусоргского
Ирина ТАРАСОВА
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20 июня в концертном зале Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского состоится показ дипломного спектакля "Жили-были "были" и "небыли''.

- Дорогие друзья, вам предстоит встретиться с персонажами народной демонологии: русалками, лешими, ведьмами и колдунами. Кто они? Реальные существа, способные влиять на людские судьбы или плод человеческой фантазии? Приходите, будем разбираться вместе! - приглашают организаторы.

Начало в 15.00. Вход свободный. Улица. Орджоникидзе, 50.

Приглашают всех!

ИСТОЧНИК KP.RU

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