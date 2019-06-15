2019-06-15T17:56:37+03:00
Общество

XXI Волжский Крестный ход завершается в Калязине Тверской области

В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы и вокалисты
Ирина ТАРАСОВА
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Волжский крестный ход длился две недели. Фото: ПТОВолжский крестный ход длился две недели. Фото: ПТО
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15 июня в Калязине Тверской области завершается XXI Волжский крестный ход. В этом году он был посвящён 200-летию обретения мощей княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В Вознесенском соборе состоялась Божественная литургия,. после чего торжественные мероприятия прошли у памятника Макарию Калязинскому.

Волжский крестный ход стартовал 1 июня от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского района. За две недели он прошёл по территориям Осташковского городского округа, Пеновского, Селижаровского, Ржевского, Зубцовского, Торжокского, Старицкого районов. Паломники посетили святыни Твери и Калининского района, а также Конаковского и Кимрского районов, Дубны Московской области, Кашинского городского округа.

Традиционно завершается Волжский крестный ход в горсаду Калязина Фестивалем духовной и светской музыки «Пробуждение души», а также гала-концертом лучших коллективов и вокалистов.

На гала-концерте можно услышать в живом исполнении «Ave Maria», «Боже, храни Россию», «Благослови» и «За тихой рекою», «Христос воскрес» и «Прощание славянки» и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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