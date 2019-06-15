Под Тверью произошло ДТП с участием двух автомобилей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-15T17:30:59+03:00

В аварии пострадало два пассажира

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15 июня в Калининском районе Тверской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. ЧП случилось на 205 километре.

Автомобиль Лада Ларгус остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. В этот момент в зад машине въехала Шевроле Нива.

Сообщается, что во время аварии пострадали две пассажирки 1972 и 1970 годов рождения, сидевшие на передних сиденьях этих автомобилей.

Сотрудники ГИБДД сообщают, что признаков алкогольного опьянения у водителей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU