В Твери отмечают 35-летие Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-15T17:37:15+03:00

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Идея создания этой службы возникла еще в СССР в 60-х – 70-х годах прошлого века, когда стало увеличиваться количество маломерного водного транспорта, принадлежащего частным лицам. 15 июня 1984 года появилось постановление Совета министров РСФСР о создании Государственной инспекции по маломерным судам. В последующие 20 лет она входила в состав различных министерств и ведомств СССР и Российской Федерации. В 2004 году инспекция стала частью МЧС РФ, а через год подобные подразделения появились и в регионах России.

В Тверской области сотрудники ГИМС регулярно проводят патрулирование на водоемах с целью профилактики несчастных случаев и нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Также на них возложена задача по регистрации таких плавсредств и аттестации их владельцев. Инспекторы активно сотрудничают с местными администрациями, пожарными, сотрудниками МВД и рыбнадзора.

В поздравлении коллегам начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна говорится: «Я твердо уверен, что, опираясь на опыт первопроходцев Государственной инспекции по маломерным судам Тверской области, нынешние сотрудники могут с гордостью и честью выполнять поставленные перед ними задачи и помогать населению региона».

ИСТОЧНИК KP.RU