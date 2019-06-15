2019-06-15T13:05:23+03:00
Происшествия

Любителя погонять и присвоить чужие байки задержали в Тверской области

Теперь его ожидает суд
Ирина ТАРАСОВА
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Воришку задержали в его ждут судВоришку задержали в его ждут суд
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15 июня 39-летняя жительница Осташкова обратилась в дежурную часть полиции по месту жительства. Женщина указала в заявлении, что от подъезда жилого дома неизвестный украл её припаркованный «Питбайк».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника. Экспертами-криминалистами на месте были изъяты следы и улики.

Установить того, кто украл транспортное средство, сотрудникам полиции удалось. А после этого и определить его местонахождение.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний местный житель, который был задержан стражами правопорядка и доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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