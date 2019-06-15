Академия современного классического балета приглашает жителей Твери на отчетный концерт
Программу концерта составляют различные танцевальные стили
Это будет красиво! Фото: из архива Дмитрия Нечаева
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21 июня во Дворце творчества детей и молодёжи Твери пройдет Отчетный концерт Академии современного классического балета.
Мероприятие будет жанрово разнообразным.
- Программу концерта составляют различные танцевальные стили: от классического балета до зажигательного джаза, от колоритного модерна до чарующего восточного танца, от романтичного контемпа до ритмичного хип-хопа, - рассказывают организаторы.
Приглашают всех желающих.
Начало в 18.30
проезд Дарвина, 3.
ИСТОЧНИК KP.RU