Под предлогом установки фильтров у 87-летей пенсионерки Твери украли 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-15T12:07:10+03:00

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В полицию Центрального района Твери обратилась 87-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что к ней приходил незнакомый мужчина, который предлагал ей купить фильтры для очистки воды. После того, как он ушел, женщина обнаружила пропажу 60 000 рублей.

Благодаря оперативной работе полиции подозреваемого удалось быстро задержать. Им 32-летний, ранее судимый житель Калининского района.

Мужчина признался в содеянном, уточнив, что деньги из серванта он достал, когда хозяйка дома отвлеклась. Часть из них он до момента задержания уже успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU