2019-06-15T11:47:53+03:00
Общество

Пилотажная группа "Беркуты" приглашает в Торжок на "День открытых дверей"

Начало праздника в 9.00
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на праздник свободный. Фото: Пилотажная группа "Беркуты"Вход на праздник свободный. Фото: Пилотажная группа "Беркуты"
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29 июня в Торжке Тверской области на базе пилотажной группы «Беркуты» состоится «День открытых дверей».

В небе фигуры высшего пилотажа продемонстрируют легендарные "Стрижи", "Беркуты" и "Витязи". На территории Центра будет работать музей, где представлена вся история отечественного вертолетостроения.

Напомним, мероприятие ранее был запланировано на 21 июня, но было отменено организаторами по ряду причин. Точнее, перенесено на новую дату, о которой стало известно сейчас.

Отметим, праздник пройдет на важному поводу - 344 Центру исполняется 40 лет.

Гостей на территорию начнут запускать с 8 утра. А вот торжественное построение назначено на час позже - в 9.00.

Важно! Вход для всех свободный, но строго по паспортам.

Адрес: ул. Энгельса, в/ч 45095 Координаты КПП: 57.057452, 35.010956

ИСТОЧНИК KP.RU

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