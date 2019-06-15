Нетрезвый водитель стал причиной ДТП в Тверской области, где пострадал пассажир
Угрозы жизни нет
Причиной ДТП стал алкоголь
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В Кимрском районе Тверской области на 13 километре автодороги Кимры-Каюрово-Селище произошло ДТП.
Сообщается, что водитель Ауди 1986 города рождения не справился с управлением, после чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием автомобиля.
На месте сотрудники полиции выявили, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
Во время ДТП пострадал пассажир, сидевший на переднем сидении. Однако угрозы жизни для него нет.
ИСТОЧНИК KP.RU