Нетрезвый водитель стал причиной ДТП в Тверской области, где пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-15T12:34:46+03:00

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В Кимрском районе Тверской области на 13 километре автодороги Кимры-Каюрово-Селище произошло ДТП.

Сообщается, что водитель Ауди 1986 города рождения не справился с управлением, после чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием автомобиля.

На месте сотрудники полиции выявили, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Во время ДТП пострадал пассажир, сидевший на переднем сидении. Однако угрозы жизни для него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU