Тверь примет участников Чемпионата России по автозвуку и тюнингу

14 Июнь 23:21 2019-06-14T23:21:16+03:00

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15 июня, в субботу, состоится очередной этап XXII Чемпионата России по автозвуку и тюнингу «EMMA Russia». Предыдущие этапы прошли в Иваново, Воронеже, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Это интересное мероприятие каждый год собирает любителей автомобильного тюнинга со всей страны. Принять участие в нем может каждый автолюбитель. В ходе соревнований специальное жюри выбирает автомобиль с лучшими тюнингом и аудиосистемой.

Начало в 10:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU