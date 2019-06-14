Тверь примет участников Чемпионата России по автозвуку и тюнингу
Мероприятие пройдет на парковке возле ТРЦ «Рубин»
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15 июня, в субботу, состоится очередной этап XXII Чемпионата России по автозвуку и тюнингу «EMMA Russia». Предыдущие этапы прошли в Иваново, Воронеже, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Это интересное мероприятие каждый год собирает любителей автомобильного тюнинга со всей страны. Принять участие в нем может каждый автолюбитель. В ходе соревнований специальное жюри выбирает автомобиль с лучшими тюнингом и аудиосистемой.
Начало в 10:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU