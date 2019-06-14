Музей тверского быта приглашает заглянуть в пряничную

14 Июнь 22:49 2019-06-14T23:04:38+03:00

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16 июня Музей тверского быта приглашает юных гостей на новую интерактивную программу «Тверская пряничная XIX века» – вкусная история старинного города.

«Тверская пряничная XIX века» – это новое интерактивное пространство на территории Музея Тверского быта.

В атмосфере старинной пекарни гости смогут не только узнать подлинную историю пряничного дела в нашем городе, но и оценить тверской пряник на вкус, узнать секреты его приготовления.

Начало в 14.00. Вход 180 руб.

ул. Горького, д. 19/4

Запись: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU