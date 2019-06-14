Музей тверского быта приглашает заглянуть в пряничную
Начало в 14.00
На встречу необходимо записаться
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16 июня Музей тверского быта приглашает юных гостей на новую интерактивную программу «Тверская пряничная XIX века» – вкусная история старинного города.
«Тверская пряничная XIX века» – это новое интерактивное пространство на территории Музея Тверского быта.
В атмосфере старинной пекарни гости смогут не только узнать подлинную историю пряничного дела в нашем городе, но и оценить тверской пряник на вкус, узнать секреты его приготовления.
Начало в 14.00. Вход 180 руб.
ул. Горького, д. 19/4
Запись: 8 (4822) 52-84-04.
ИСТОЧНИК KP.RU