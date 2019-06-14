2019-06-14T23:04:38+03:00
Звезды

Музей тверского быта приглашает заглянуть в пряничную

Начало в 14.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На встречу необходимо записатьсяНа встречу необходимо записаться
Изменить размер текста:

16 июня Музей тверского быта приглашает юных гостей на новую интерактивную программу «Тверская пряничная XIX века» – вкусная история старинного города.

«Тверская пряничная XIX века» – это новое интерактивное пространство на территории Музея Тверского быта.

В атмосфере старинной пекарни гости смогут не только узнать подлинную историю пряничного дела в нашем городе, но и оценить тверской пряник на вкус, узнать секреты его приготовления.

Начало в 14.00. Вход 180 руб.

ул. Горького, д. 19/4

Запись: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь примет участников Чемпионата России по автозвуку и тюнингу
В Тверской области иномарка "подтолкнула" в кювет легковушку
Депутаты Тверской городской Думы вновь "перекроили" бюджет
Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Тверской области
Следователи проводят проверку по факту избиения медработника в больнице Твери
В Тверской области заезжие циркачи уехали, бросив в парке фургон с животными
Получить консультацию судебных приставов можно будет на личном приёме в Твери
В Тверской области на базе аппарата Уполномоченного по правам человека будет работать «горячая линия» для избирателей
К юбилею Юрия Визбора в Твери пройдет моноспектакль и концерт
Инвалиду не нашлось бесплатного места на платной парковке в центре Твери
В Тверской области из строящегося дома украли бытовую технику и инструменты
На трассе "М-10" в Тверской области легковушка вылетела в кювет
В центре Твери сбили пешехода
Тверские выпускники сдали последние ЕГЭ
Мужчина, обезглавивший своего приятеля в Тверской области, девять лет проведет в колонии