2019-06-14T20:50:28+03:00
Общество

Депутаты Тверской городской Думы вновь "перекроили" бюджет

Строительство Западного моста отложили до следующего года
Ольга ТРОФИМОВА
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Депутаты одобрили изменения в городской бюджетДепутаты одобрили изменения в городской бюджетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 14 июня, народные избранники собрались на внеочередное заседание. Основным вопросом повестки дня был пункт об изменении городского бюджета.

В частности, депутаты перераспределили средства, которые изначально планировалось потратить на строительство Западного моста в Твери. Теперь более 22 млн. рублей будет направлено на субсидию муниципальному транспортному предприятию. Деньги нужны на погашение задолженностей по налогам и обязательным сборам, а также на заработную плату работникам предприятия.

Увеличена статья расходов на проведение общегородских мероприятий, к примеру, на День города, который пройдет 14 июля, направят дополнительно 3,3 млн. рублей. Еще 5,3 млн. рублей будет направлено на оплату уличного освещения, а 200 тысяч рублей - на озеленение города и текущие ремонтные работы веревочного парка в пойме реки Тьмаки; 12,8 млн. рублей получит подрядчик за дополнительный объем работ при проведении реконструкции Московского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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