Следователи проводят проверку по факту избиения медработника в больнице Твери

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-14T16:17:17+03:00

По ее результатам будет принято процессуальное решение

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Сообщение о том, что пациент напал на медбрата появилась утром, 14 июня.

- В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в ночь на 7 июня 2019 года в Городской больнице скорой медицинской помощи пациент жестоко избил медицинского работника, находящегося на ночном дежурстве, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По данным СМИ, пострадавший медик находится в тяжелом состоянии.

Следственными органами СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU