В Тверской области заезжие циркачи уехали, бросив в парке фургон с животными

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-14T15:49:35+03:00

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Информация о том, что цирк уехал, а животные остались, появилась в группе "ProRzev - Подслушано. Ржев (PR)" рано утром 14 июня.

- В горсаду цирк оставил в вагончике животных (енот, медведь, коты, собаки, козел и т.д.) Вагончик без электричества, нет воды и практически без еды животные, - написали местные жители.

Сколько именно зверей находится в "заточении" никто не знает. Известно лишь, что почти неделю "циркачи" из Башкортостана (фургон с регионом 02) собирали с ржеветян деньги за представления с животными, а после гастролей собрали шатер и уехали, бросив животных на произвол судьбы.

Как удалось выяснить ТИА, за фургоном и его питомцами присматривает женщина. Условия содержания зверей отвратительные. В закрытом помещении они сидят с 9 июня.

- Предприимчивая женщина, которая отказалась представиться, выкупила животных и сдает их проезжающим гастролерам в аренду, для того, чтобы показывать несчастных четвероногих бедолаг ржевитянам, - рассказал на своей странице в "Фейсбуке" депутат Законодательного Собрания Тверской области Андрей Истомин. - Жители окрестных домов начали активно собирать им продукты, поскольку невозможно слышать истошный лай и другие звуки, судя по всему, голодных зверей.

Депутат уже обратился в прокуратуру с заявлением провести проверку и принять решение по факту нарушения ст. 245 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU