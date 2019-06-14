Получить консультацию судебных приставов можно будет на личном приёме в Твери
На него надо будет записаться заранее и захватить паспорт
День единого приёма граждан организуют в региональном управлении Федеральной службы судебных приставовФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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День единого приёма граждан организуют в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов 27 июня 2019 года с 14:00 до 20:00.
На приёме обратившимся окажут юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений или актов других органов и прочим аспектам, касающимся компетенции судебных приставов.
На приём необходимо записаться по телефону 8(4822) 50-53-94. Это можно сделать в любой рабочий день (до приёма) с 10 до 16 часов.
ВАЖНО
Обязательно возьмите с собой паспорт: вход в здание Управления ФССП по Тверской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
ИСТОЧНИК KP.RU