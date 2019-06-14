В Тверской области на базе аппарата Уполномоченного по правам человека будет работать «горячая линия» для избирателей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-14T14:50:52+03:00

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Договоренность об открытии на базе аппарата Уполномоченного по правам человека в Тверской области горячей линии связи с избирателями достигнута 14 июня во время рабочей встречи председателя избирательной комиссии Тверской области Валентины Дроновой и Уполномоченного по правам человека в Тверской области Надежды Егоровой.

- Мы заинтересованы в том, чтобы у наших избирателей были альтернативные компетентные источники, к которым можно обратиться за информацией и получить профессиональные консультации, - отметила Валентина Дронова.

В период проведения избирательных кампаний 8 сентября 2019 года каждый избиратель сможет обратиться к омбудсмену за разъяснениями. Звонки участников избирательного процесса будут приниматься в течение всего периода проведения избирательных кампаний, включая день голосования.

Горячая линия Уполномоченного по правам человека в Тверской области открыта и доступна по телефону: 8 (4822) 34-18-09 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кроме того, в избирательной комиссии Тверской области работает собственная горячая линия. Получить консультацию можно телефонам: (4822) 34-81-31 и 8-910-640-1115 (для смс-вопросов).

ИСТОЧНИК KP.RU